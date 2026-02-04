Dopo la vittoria per 3-0 contro il Bologna, Rabiot ha parlato ai microfoni dei giornalisti. Il centrocampista francese ha detto che il Milan è l’unica squadra a tenere aperto il campionato, aggiungendo che senza di loro l’Inter sarebbe sola in testa. Le sue parole sono arrivate in un momento di grande entusiasmo tra i tifosi rossoneri.

In un clima di grande euforia post-partita, Adrien Rabiot si è concesso ai microfoni della stampa per analizzare il momento magico del Milan dopo il netto 0-3 rifilato al Bologna. Il centrocampista francese, sempre più leader carismatico del gruppo rossonero, ha parlato ai colleghi di SportMediaset sottolineando non solo la forza tecnica della squadra, ma soprattutto la tenuta mentale di un gruppo che, nonostante le assenze, non sembra conoscere flessioni. La gestione del gruppo e il peso dell’esperienza. Il successo del “Dall’Ara” ha messo in luce una rosa profonda e coesa, capace di sopperire alle mancanze senza perdere identità. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Rabiot sprona il Milan: “Siamo gli unici a tenere aperto il campionato, senza di noi l’Inter sarebbe sola”

Approfondimenti su Rabiot Milan

Dopo la partita contro il Bologna, Rabiot si presenta in mixed zone e dice che il gruppo è compatto e motivato.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Rabiot Milan

Rabiot vs Rowe, atto terzo: dal ring di Marsiglia alla Serie A, finora 2 su 2 per il franceseRabiot vs Rowe, atto terzo. La Serie A ha rimesso uno di fronte all’altro due protagonisti di una storia nata lontano dall’Italia e cresciuta. tuttomercatoweb.com

Video Bologna Milan (0-3)/ gol e highlights: un Rabiot da incorniciare! (Serie A)Video Bologna Milan gol e highlights: tutte le reti e le occasioni migliori del match di Serie A di oggi 3 febbraio ... ilsussidiario.net

ADRIEN RABIOT MVP Attacca, difende, corre, dribbla, segna, fa assist, sprona e guida i compagni Secondo voi è il giocatore più forte di questo Milan #Rabiot #AcMilan #BolognaMilan - facebook.com facebook