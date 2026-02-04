Rabiot che prestazione contro il Bologna | i numeri sono impressionanti

Da pianetamilan.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Rabiot ha giocato una partita impressionante contro il Bologna. Ha segnato un gol, fornito un assist e ha dominato a centrocampo. Il francese ha trascinato il Milan, portando la squadra a una vittoria importante. I numeri dimostrano ancora una volta quanto sia decisivo in campo.

Il Milan trionfa con un convincente 3-0 contro il Bologna, grazie a un'altra prestazione straordinaria di Adrien Rabiot. L'ex Marsiglia è stato protagonista assoluto della serata, segnando un gol e servendo un assist per Loftus Cheek. La sua presenza in campo è stata determinante, dimostrando per l'ennesima volta il suo valore e la sua capacità di incidere nei momenti decisivi. Non abbiamo più aggettivi per descrivere il centrocampista francese, quindi proveremo a farlo con i dati: ecco le statistiche più interessanti della sua partita. I numeri parlano chiaro: 1 gol e 1 assist, 3 palloni recuperati, 53 tocchi e 30 passaggi riusciti su 36 tentati. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

