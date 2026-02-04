Rabiot che affare per il Milan | ma se non fosse mai arrivato? Gli altri nomi a centrocampo …

Il Milan ha fatto sicuramente un grande colpo con Rabiot, ma se il centrocampista francese non fosse mai arrivato? La società aveva messo gli occhi su altri giocatori, anche di livello, e ora si pensa a come sarebbe andata se la trattativa fosse saltata. Intanto, il giocatore si è subito integrato bene, ma la domanda resta: il suo arrivo ha fatto davvero la differenza?

Milan, Rabiot è uno dei giocatori migliori della stagione dei rossoneri. Ci spingiamo anche oltre: è decisamente uno dei centrocampisti più forti, decisivi e importanti di tutto il campionato di Seri A. Con Luka Modric compone una coppia davvero fondamentale per il 3-5-2 di Massimiliano Allegri. "Sono fortunato ad avere due giocatori così. Danno grande sicurezza anche agli altri giocatori", queste le parole dell'allenatore dopo Bologna-Milan 0-3 a 'Milan TV'. Se il Diavolo si trova secondo in campionato e ancora in corsa per lo Scudetto, tanto merito è anche di Rabiot e di quella sconfitta alla prima giornata di campionato contro la Cremonese. Ha cambiato diametralmente il Milan. Adrien Rabiot è il più lucido e solido a centrocampo, il più letale in inserimento e il più freddo davanti alla porta. Il cavallo pazzo non ha nemmeno più un ruolo. Va dove serve, quando serve.

