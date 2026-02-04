Anselm Kiefer si presenta in sala con il cappotto nero aperto, lasciando intravedere la sua figura alta e deciso. L’artista tedesco ha scelto la Sala delle Cariatidi per la sua mostra e si mostra senza troppi giri di parole. Il suo discorso si concentra sulle ferite della città, quelle che ancora si vedono nel suo paesaggio urbano. Kiefer dice che questa città conserva le ferite del passato e questa realtà lo affascina profondamente. In sala, tra le opere, si percepisce che l’artista ha messo tutto il suo cuore, portando

Anselm Kiefer si presenta in Sala delle Cariatidi, a Palazzo Reale di Milano, in cappottone nero lungo, aperto. Indossa una camicia candida e occhialetti tondi: i suoi ottant’anni sembrano parecchi di meno. Ha il physique du rôle della rockstar e, di fatto, lo è nel mondo dell’arte contemporanea. La vulgata lo dipinge burbero, quasi indifferente al mondo; eppure, ieri a Milano è arrivato sorridendo. Si è concesso alle televisioni senza risparmiare battute bonarie sulla banalità delle domande, ha borbottato simpaticamente per il tempo che i fotografi impiegavano per scattargli qualche foto-ricordo con il Duomo alle spalle («Siamo in Italia, si procede con calma», gli abbiamo detto; ci ha risposto in italiano: «Veramente»). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Questa città conserva le ferite del passato. Perciò mi affascina"

Approfondimenti su Palazzo Reale Milano

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Palazzo Reale Milano

Argomenti discussi: Stufi di mete insolite? Partite alla scoperta di questo fantastica città dell’Est. Vi sorprenderà!; Giuseppe Paternò Raddusa racconta il lato oscuro di Milano: Il crimine esiste ancora, inutile negarlo; Manfredonia piange Salvatore Carpitano, istruttore di F-35 morto in un incidente negli Usa. Continuerai a essere il colore del vento; Riemerge dall’oblio: il nome della maestra genovese deportata nel lager nazista.

La città che scivola da due secoli. A Niscemi le frane sono un copione che si ripeteDal casma del 1790 alle cronache del 1997 fino a oggi, quella delle frane nella cittadina nissena è una storia che ritorna. Documenti polverosi e memorie recenti descrivono gli stessi quartieri che ... ilfoglio.it

Fuga tra ragazze: questa città è il massimoCerchi una città perfetta per un weekend lungo da trascorrere con le tue amiche? Il tour operator Titan Travel ha condotto un’analisi per individuare le mete perfette per una fuga fra ragazze, fra ... donnamoderna.com

Perché la Città di Niscemi è nel mio cuore Lo posso dire io che sono stato accolto con affetto nel 1999 nel mio primo lavoro al Comune di Niscemi ... Noi che da tutta la Sicilia e non solo siamo stati assunti con un finanziamento per rafforzare un Ente sciol - facebook.com facebook