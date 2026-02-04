Quell’angelo doveva restare lì!

A circa vent’anni fa, ho partecipato a una conferenza sul Giudizio Universale di Michelangelo, tenuta dall’allora direttore del Museo Sigismondo Castromediano di Lecce, Antonio Cassiano. Ricordo ancora le sue parole e il modo in cui spiegava quella grande opera, come se fosse ieri.

Una ventina di anni fa assistetti a una conferenza sul Giudizio Universale di Michelangelo tenuta dal compianto Antonio Cassiano, allora direttore del Museo Sigismondo Castromediano di Lecce. Le opere d'arte sacra, visibili nelle chiese, spiegò Cassiano, comprendono affreschi, quadri, statue, bassorilievi, vetrate colorate, reliquie che, di solito risalgono a tempi in cui i fedeli erano prevalentemente analfabeti e non avevano accesso a libri o ad altre forme d'arte. Lo scopo di quelle opere non era semplicemente decorativo: erano una sorta di "presentazione" che l'officiante utilizzava per mostrare i temi trattati nelle prediche! Dopo averlo sentito, l'ho trovato talmente ovvio.

