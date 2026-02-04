Negri ricorda i tempi in cui il papà lo portava a visitare il salumificio-caseificio della Galbani di Melzo. Una visita che lui definisce “quel girone dantesco per gourmet”, tra macchinari antichi e aromi intensi, un ricordo che ha sempre mantenuto vivo.

Negri Di tanto in tanto, secondo l’estro del suo buonumore, il papà caporeparto mi portava in visita al salumificio-caseificio della vecchia e gloriosa Galbani di Melzo. A sei anni era una visita complessa in un posto complesso. Trovavo ancora strano che la gente lavorasse per vivere e poi proprio lì, suddivisa in cerchi e gironi o reparti che dir si voglia, come in un apparato dantesco. Risparmiati i vestiboli più cruenti - la mattanza bovina e suina e la macellazione - ero condotto per vie sghembe, scale e corridoi scivolosi di un grasso tenace, in zone dove già si insaccavano salami, si imbustavano prosciutti, si giravano e rigiravano stracchini o si spillava burro fresco da un pertugio a cono, a getto pressoché continuo quasi fosse il paese di Cuccagna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

