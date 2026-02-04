Quattro week end senza treni sulla linea Novara-Arona

Da questo fine settimana e fino a metà marzo, i treni sulla linea Novara-Arona non circolano. Rfi ha deciso di sospendere il servizio per sei fine settimana consecutivi, dal 7 all’8 febbraio, poi dal 21 al 22 febbraio, e ancora dal 7 all’8 marzo, fino al 14 e 15 marzo. Durante questi periodi, i passeggeri dovranno cercare alternative per spostarsi sulla tratta.

Niente treni per quattro week end sulla linea Novara-Arona.Lo stop è stato deciso da Rfi per consentire i lavori infrastrutturali sulla tratta ferroviaria, programmati nei fine settimana del 7 e 8 e 21 e 22 febbraio e del 7 e 8 e 14 e 15 marzo.Per garantire la continuità del servizio, è stata.🔗 Leggi su Novaratoday.it

Nei prossimi due fine settimana, non saranno disponibili servizi ferroviari tra Novara e Santhià sulla linea Torino-Milano.

