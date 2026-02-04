Quanto costa un weekend per seguire le Olimpiadi di Milano-Cortina | prezzi fino a 12.000 euro

Le Olimpiadi di Milano-Cortina stanno facendo salire alle stelle i prezzi delle camere a Milano. Chi vuole seguire l’evento dal vivo deve preparare un budget molto più alto del solito. Alcuni hotel chiedono fino a 12.000 euro per un weekend, un costo che non tutti possono permettersi. La città si riempie di tifosi e visitatori, ma trovare un alloggio conveniente diventa sempre più difficile.

Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina stanno facendo schizzare alle stelle i prezzi delle camere a Milano. Dormire una notte sotto il Duomo costa in media 299,4 euro per una camera doppia, il 92% in più rispetto alla media annuale. Lo rivela un'indagine di Albergatore pro, realtà specializzata in consulenza e formazione nel settore alberghiero. Ma proprio per l'evento il capoluogo lombardo non è curiosamente la meta più cara. Livigno, la più lussuosa. Secondo quanto ricostruito dal Corriere della Sera una coppia che a Livigno passa tre giorni per le gare in alta quota può arrivare a spendere, per una sistemazione di lusso e biglietti, anche oltre 12mila euro.

