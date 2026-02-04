Il prezzo dell’energia elettrica in Italia resta un’incognita per molte famiglie e aziende. Oggi, nel mercato libero, il costo si basa sul PUN, il Prezzo Unico Nazionale, che fa da riferimento per l’ingrosso. Ma quanto si spende realmente? I consumatori continuano a chiederselo, mentre i prezzi salgono e scendono, creando incertezza sulle bollette future.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo di riferimento all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Si tratta del valore medio ponderato dell’energia scambiata ogni giorno sulla Borsa Elettrica Italiana. Il PUN è espresso in euro per megawattora (€MWh), ma per una maggiore comprensione lo convertiamo in euro per kilowattora (€kWh), dividendo il valore per 1.000. Analizzando i dati più recenti, il PUN del 4 Febbraio 2026 si attesta a 0,1526 €kWh (152,619292 €MWh). Nei giorni successivi, il prezzo oscilla tra 0,1497 €kWh (5 Febbraio 2026) e 0,1558 €kWh (8 Febbraio 2026), con un picco di 0,1719 €kWh registrato il 12 Febbraio 2026. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Quanto serve per ricaricare l'AUTO ELETTRICA a CASA

Ultime notizie su PUN Italia

Argomenti discussi: Top costo oro al kilo Shop Quanto Costa l Oro al Grammo Ecco Come si Stabilisce il Prezzo dell Oro; Quotazione dell'oro, il prezzo all'oncia cala del 7% dopo nuovi record; Metano auto 2026: prezzi regione per regione; Fontana di Trevi, dal 2 febbraio si paga l'ingresso: ecco cosa cambia.

Ecco quanto costa Da oggi l'accesso alla Fontana di Trevi a Roma è a pagamentoRoma introduce il nuovo sistema tariffario per visitare la Fontana di Trevi, attrazione apprezzata da numerosi turisti: da oggi bisognerà pagare due euro (1,85 franchi) per l'accesso contingentato all ... bluewin.ch

Fontana di Trevi, da oggi si paga il biglietto d'ingresso: come acquistarlo, quanto costa e chi può entrare gratis. Tutte le novitàLa Fontana di Trevi diventa a pagamento. Come annunciato lo scorso 19 dicembre, a partire da oggi è entrato in vigore il biglietto di ... msn.com

Da oggi. tutto al 50%...Peyrò Donna.via Enrico costa n 17 sassari.. - facebook.com facebook

oggi nuvoloso con qualche pioggia in mattinata sulla costa e sulle zone adiacenti; nel pomeriggio piogge sparse soprattutto sul centro-sud della regione. Sabato e domenica nuvoloso ma con basso rischio di pioggia. lamma.toscana.it/meteo/bolletti… x.com