Quando Vannacci assicurava | Resto nella Lega ho dato la mia parola d'onore

Roberto Vannacci torna a ribadire il suo impegno con la Lega, lasciando intendere di voler restare nel partito. A Pontida, nel 2024, ha detto chiaramente: «Resto nella Lega, ho dato la mia parola d’onore». Le sue parole arrivano in un momento di incertezza, ma lui si dice ancora convinto e fedele alla promessa fatta.

"Sono qua, io ancora ci credo nella parola data e nell'onore", diceva Roberto Vannacci a Pontida nel 2024. Un anno e mezzo dopo, il generale è uscito dalla Lega definitivamente. Matteo Salvini ha condiviso una parte di quell'intervento di allora: un evidente attacco alla personalità del suo ormai ex europarlamentare. Ora c'è da vedere cosa succederà al Carroccio.

