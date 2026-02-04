Quando parte Dominik Paris nella seconda prova di discesa a Bormio | n di pettorale orario preciso tv

Alle 11:00 di questa mattina, Dominik Paris scenderà di nuovo sulla pista di Bormio per la seconda prova di discesa ai Giochi di Milano Cortina 2026. Il suo pettorale è il numero 7, e la gara verrà trasmessa in diretta sulle tv italiane. È uno degli atleti più attesi, pronto a dimostrare di poter puntare alla medaglia.

Dominik Paris sarà uno degli osservati speciali al via della seconda prova cronometrata di discesa a Bormio in occasione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Il veterano azzurro affronterà il secondo training ufficiale sulla Stelvio, in programma nella mattinata di giovedì 5 febbraio (dalle 11.30), con l’obiettivo di testare le condizioni della pista e raccogliere indicazioni importanti in vista della gara di sabato. Il 36enne della Val d’Ultimo ha cominciato la settimana a Bormio firmando il quinto tempo nella prima delle tre prove cronometrate previste con un distacco di 94 centesimi dal leader Ryan Cochran-Siegle. 🔗 Leggi su Oasport.it

Quando parte Giovanni Franzoni sulla Stelvio, il pubblico e gli appassionati di sci alpino si preparano a seguirlo ancora una volta.

Domani mattina alle 11 si apre ufficialmente la discesa maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

SCI. L'azzurro di Manerba vola sulla Stelvio di Bormio e si piazza alle spalle dell'americano Cochran-Siegle. Terzo il fenomeno Marco Odermatt, quinto Dominik Paris, più indietro gli altri italiani. facebook

QUALCUNO È IN FORMA E quel qualcuno si chiama: FRANZONI! Giovanni fa il secondo miglior tempo nella prima cronometrata di libera a Bormio! Lo segue Dominik Paris al quinto posto! I motori pre #MilanoCortina2026 sono accesiiiii #ItaliaTe x.com