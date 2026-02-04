Quando in cattedrale fu affrescato il vescovo seminudo il Vaticano non si mosse | è arte

Questa mattina, nel cuore di Roma, il Vicariato ha annunciato che non prenderà provvedimenti contro il parroco di San Lorenzo in Lucina. La decisione arriva dopo la scoperta di un affresco in cui il vescovo è rappresentato seminudo, un’immagine che ha suscitato polemiche ma che il Vaticano definisce come arte. Il Vicariato ha ribadito di essere pronto a valutare ogni misura, anche la sostituzione del parroco, se necessario, ma per ora si limita a confermare che non ci sono sanzioni in corso.

Anni fa a Terni un artista argentino realizzò un enorme affresco nella cattedrale locale, ritraendo "omosessuali, transessuali, ladri, spacciatori, prostitute, malavitosi tatuati". Altro che cherubini col volto di Meloni. Ma nessuno, dall'alto, chiese dimissioni Il Vicariato di Roma è stato durissimo, pronto a valutare ogni misura lecita, anche la sostituzione del parroco di San Lorenzo in Lucina, reo di non aver controllato quanto il factotum Valentinetti, pittore et restauratore, stava facendo su quell'affresco di per sé modestissimo nella Cappella del Crocifisso di chiari rimandi monarchici.

