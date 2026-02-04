Qual è la differenza fra Bitest e Dna Fetale?

Una donna si rivolge al medico chiedendo chiarimenti tra il test combinato e il DNA fetale. Ha bisogno di capire quale sia il più adatto per i controlli in gravidanza. La sua domanda nasce dal fatto che ha sentito parlare di entrambe le analisi e vuole sapere le differenze pratiche tra i due test.

Buongiorno, per i vari controlli da fare in gravidanza mi hanno detto di fare il test combinato, ma io avevo sentito parlare del DNA fetale. Quale è la differenza fra i due e perché alcuni preferiscono il combinato? Vorrei fare il test migliore. Il DNA fetale è invece un prelievo su sangue materno che ricerca i cromosomi del nascituro al fine di vedere cromosomopatie limitate (come le più comuni 16,18 e 21) o totali (guarda tutti i cromosomi). La scelta dipende ovviamente dalla coppia. Il mio consiglio è quello di parlare con il suo ginecologo per sciogliere tutti i suoi dubbi e arrivare a una scelta consapevole. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

