Qual è la differenza fra Bitest e Dna Fetale?

Una donna si rivolge al medico chiedendo chiarimenti tra il test combinato in gravidanza e il test del DNA fetale. Ha sentito parlare di entrambe le opzioni, ma non sa quale sia più adeguata o in cosa differiscano. La discussione si concentra sulle differenze tra i due esami, esplorando le caratteristiche e le modalità di utilizzo di ciascuno nel monitoraggio della gravidanza.

Buongiorno, per i vari controlli da fare in gravidanza mi hanno detto di fare il test combinato, ma io avevo sentito parlare del DNA fetale. Quale è la differenza fra i due e perché alcuni preferiscono il combinato? Vorrei fare il test migliore. Il DNA fetale è invece un prelievo su sangue materno che ricerca i cromosomi del nascituro al fine di vedere cromosomopatie limitate (come le più comuni 16,18 e 21) o totali (guarda tutti i cromosomi). La scelta dipende ovviamente dalla coppia. Il mio consiglio è quello di parlare con il suo ginecologo per sciogliere tutti i suoi dubbi e arrivare a una scelta consapevole. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

