Punto nascita Nisini Lega | Priorità da tutelare Giani ambiguo ora chiarezza

La difesa del punto nascita di Montevarchi torna al centro del dibattito nel Valdarno. Tiziana Nisini della Lega ribadisce che mantenere il servizio è una priorità, non solo per la salute, ma anche per il territorio. La politica si scontra con le decisioni della Regione, e da alcune parti si chiede chiarezza, mentre altri accusano un certo modo di gestire la situazione. La questione resta calda e ancora tutta da definire.

"Abbiamo rivolto una interrogazione al Ministero competente per sapere se non ritenga di promuovere un riesame urgente del parere espresso dal Comitato percorso nascita nazionale" "La difesa del punto nascita di Montevarchi è una priorità non solo sanitaria ma anche territoriale per tutto il Valdarno - così Tiziana Nisini (Lega) interviene sulla vicenda che in questi giorni sta animando il dibattito nell'intera vallata -. Per questo abbiamo rivolto una interrogazione al Ministero competente per sapere se non ritenga di promuovere un riesame urgente del parere espresso dal Comitato percorso nascita nazionale, al fine di tutelare i diritti delle partorienti e delle famiglie di questo versante della Toscana.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Approfondimenti su Montevarchi Nisini Nisini (Lega): “Punto nascita Montevarchi priorità da tutelare, Giani ambiguo, ora chiarezza” La Lega ribadisce l’importanza di mantenere aperto il punto nascita di Montevarchi. Punto nascita di Montevarchi, Giani s’incaponisce: “Bimbi pochi, ma ‘un s’ha da chiude nulla!” Il punto nascita di Montevarchi, gestito dall’ospedale della Gruccia, continua a essere al centro di attenzione. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Montevarchi Nisini Argomenti discussi: Amministrative ad Arezzo, Nisini (Lega): stringiamo i tempi, cdx compatto; Giù le mani dal Punto Nascita della Gruccia, il presidio di fronte all'ospedale del Valdarno; Lega, al via la campagna elettorale. Nisini (Lega): Punto nascita Montevarchi priorità da tutelare, Giani ambiguo, ora chiarezzaServe chiarezza: il rischio è che un territorio complesso e popoloso resti senza un presidio essenziale per le partorienti ... lanazione.it LEGA * CAMERA: «TOSCANA, NISINI (LEGA): PUNTO NASCITA MONTEVARCHI PRIORITÀ DA TUTELARE, GIANI AMBIGUO, ORA CHIAREZZA»(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) – /// Toscana, Nisini (Lega): Punto nascita Montevarchi priorità da ... agenziagiornalisticaopinione.it Non ha registrato abbastanza parti: il punto nascita della Gruccia, in provincia di Arezzo, rischia di chiudere. Ma l'impatto sulle future mamme potrebbe essere pesante. - facebook.com facebook Manifestazione di mamme per tenere aperto punto nascita di ospedale del Valdarno. Reparto di maternità è sotto 500 parti l'anno e rischia la chiusura #ANSA x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.