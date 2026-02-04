Punto Itinerante di intervento | sportello di Cittadinanzattiva

Venerdì 6 febbraio alle 17, a Venticano, aprirà uno sportello di “Cittadinanzattiva”. La sede sarà nella Sala Civica di Piazza A. L’iniziativa permette ai cittadini di rivolgersi direttamente agli operatori per segnalare problemi e ricevere informazioni sui servizi. L’apertura è pensata come un punto di ascolto e assistenza, con l’obiettivo di rafforzare il contatto tra cittadini e amministrazione locale.

Venerdi 6 febbraio alle ore 17:00 aprirà a Venticano, presso la Sala Civica sita in Piazza A. Averardo, 8 il Punto Itinerante di Intervento e Tutela di Cittadinanzattiva. Dopo la presentazione al territorio del nuovo modello di tutela che si fa vicina al cittadino e si mette in rete con gli stakeholder (con i quali condivide la volontà e la missione di facilitare l'accesso alle misure di sostegno, ai servizi pubblici e privati disponibili per contrastare tutte le condizioni di fragilità e di svantaggio ed intervenire su possibili fenomeni di marginalità ed esclusione sociale e rendere attivo il cittadino laddove nasce l'esigenza del rispetto di un diritto) il Comune, ha voluto garantire ai suoi cittadini un ulteriore strumento di tutela nella consapevolezza che l'alleanza con le associazioni di tutela amplia le possibilità per cittadino stesso di vedersi riconosciuto un proprio diritto negato ed ha messo a disposizione di Cittadinanzattiva i locali della Sala Civica sita in P.

