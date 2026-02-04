Pullman sbaglia strada | giù la barriera anti-bisonti

Questa mattina, un pullman ha sbagliato strada al ponte di via Cadorna. La barriera anti-bisonti, che limita l’ingresso a veicoli sopra i due metri di altezza, è stata di nuovo abbattuta. I residenti e gli automobilisti si sono trovati di fronte a un accesso improvvisamente libero, mentre le autorità cercano di capire come ripristinare la sicurezza e prevenire altri incidenti.

L'hanno rifatto. La barriera che regola l'ingresso al ponte di via Cadorna impedendo l'accesso ai veicoli di altezza superiore a due metri è stata abbattuta un'altra volta. L'ultimo precedente risaliva a dieci mesi fa, quando un camion condotto da uno straniero tirò dritto, sradicando la barriera, mentre più recentemente, l'autunno scorso un furgone era riuscito a passare sotto la prima barriera, ma si era incastrato nella seconda: questione di centimetri. Il nuovo incidente è avvenuto lunedì intorno alle 14, quando un pullman proveniente dal sottopasso di via Brescia, anziché girare in via Cremona ha tirato dritto, andando a schiantarsi contro la barriera.

