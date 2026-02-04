Provincia ora è ufficiale | per il presidente si vota il 15 marzo

La data delle elezioni per il presidente della Provincia di oggi è ufficiale: si voterà il 15 marzo. Gerardo Stefanelli, il presidente uscente, ha firmato il decreto con cui si aprono le urne. Il Pd, che fa parte della maggioranza, si dice favorevole a una sua ricandidatura. Ora si aspetta solo il resto dei candidati e le loro strategie.

L’elezione per il rinnovo del presidente della Provincia si terrà il 15 marzo. Il presidente uscente, Gerardo Stefanelli, ha pubblicato il proprio decreto di indizione dei comizi elettorali, mentre il Pd, una delle forze di governo dell’ente di via Costa, auspica una sua ricandidatura dicendosi.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Approfondimenti su Gerardo Stefanelli Provincia

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Imran Victory || Replay of 1971: Late-Night Attack on the Vote — Results Changed!

Ultime notizie su Gerardo Stefanelli Provincia

Argomenti discussi: Ora è ufficiale: niente Sampdoria-Spezia per i tifosi aquilotti, trasferta vietata; Ora è ufficiale: il Cosenza Calcio riabbraccia Báez dopo cinque anni e saluta Ricciardi; Ora è ufficiale, Lookman va all'Atlético Madrid. Il saluto: Grazie per avermi fatto sentire a casa; Michelangiolo e Galileo insieme. L’accorpamento ora è ufficiale. Governo-Regione, nuovo scontro.

Michelangiolo e Galileo insieme. L’accorpamento ora è ufficiale. Governo-Regione, nuovo scontroL’Ufficio scolastico toscano ha pubblicato il decreto che unisce i due istituti dal prossimo anno. L’esecutivo al Tar contro la delibera di Giani che bloccava tutto. L’assessora Nardini: Roma sbaglia ... lanazione.it

Si attende la conferma ufficiale: la decisione comunicata a Salvini lunedì sera. Alle Europee del 2024 aveva ottenuto più di 13 mila preferenze in provincia - facebook.com facebook