Provincia di Imperia | piano di spesa 2024 al centro del dibattito politico locale

Il dibattito si accende sulla manovra di spesa per il 2024 in Provincia di Imperia. Durante l’ultima seduta del consiglio provinciale, i rappresentanti si sono confrontati duramente, con alcune voci che hanno messo in discussione le priorità e le risorse allocate. La discussione è diventata più accesa del previsto, con momenti di tensione tra chi difende il piano e chi chiede più attenzione alle esigenze locali. La decisione finale arriverà a breve, ma il clima resta molto caldo.

Il dibattito politico a Imperia ha preso una piega intensa, quasi tesa, intorno al bilancio di previsione della Provincia, approvato lunedì scorso in consiglio provinciale. Non si tratta solo di cifre, ma di scelte che peseranno per anni sul futuro del territorio. A scatenare la polemica è stato il consigliere del Partito Democratico Gabriele Cascino, che ha chiesto un piano strutturale di investimenti mirati, soprattutto in due settori strategici: la sicurezza stradale e la messa in sicurezza degli edifici scolastici. Il suo intervento, durato oltre venti minuti, ha risuonato come un appello urgente, non solo per la Provincia, ma per l'intera Liguria.

