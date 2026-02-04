Protetto | Il Myanmar dopo le elezioni | i militari rafforzano il potere ma la guerra civile continua

Dopo le elezioni, i militari in Myanmar hanno consolidato il loro controllo, rafforzando il potere e mantenendo la presa sul paese. La guerra civile, però, non si ferma: combattimenti e tensioni continuano a scuotere le regioni più instabili. La popolazione vive incertezza e paura, mentre le forze armate rafforzano le loro posizioni. La situazione rimane molto tesa e difficile da prevedere.

