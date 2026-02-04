Protetto | Il Myanmar dopo le elezioni | i militari rafforzano il potere ma la guerra civile continua
Dopo le elezioni, i militari in Myanmar hanno consolidato il loro controllo, rafforzando il potere e mantenendo la presa sul paese. La guerra civile, però, non si ferma: combattimenti e tensioni continuano a scuotere le regioni più instabili. La popolazione vive incertezza e paura, mentre le forze armate rafforzano le loro posizioni. La situazione rimane molto tesa e difficile da prevedere.
Il contenuto è protetto da password. Per visualizzarlo inserisci di seguito la password: Password: L'articolo proviene da InsideOver.🔗 Leggi su It.insideover.com
Approfondimenti su Myanmar War
Myanmar, cinque anni dopo il golpe: elezioni farsa e guerra civile dimenticata
Cinque anni dopo il golpe, Myanmar vive ancora le conseguenze di un colpo di stato che ha trasformato il paese.
Myanmar, popolazione alle urne per le prime elezioni dalla presa del potere dei militari: le lunghe file ai seggi
Ultime notizie su Myanmar War
Myanmar, cinque anni dopo il golpe: elezioni farsa e guerra civile dimenticataAlle prime ore del mattino del primo febbraio 2021, la città di Yangon si risveglia senza Internet. Aung San Suu Kyi e il suo governo stavano per insediarsi, dopo il trionfo alle elezioni di qualche m ... msn.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.