Protesta della Curva Mare contro i divieti di trasferta | Col Pescara resteremo fuori per i primi 15 minuti

La tifoseria del Pescara si prepara a restare fuori dallo stadio per i primi 15 minuti della partita di venerdì sera al Manuzzi. La Curva Mare ha confermato la protesta sui social, ribadendo il disappunto per il divieto di trasferta che, anche questa volta, impedisce ai sostenitori abruzzesi di essere presenti sugli spalti. La decisione di vietare l’ingresso ai tifosi ospiti prosegue senza cambiamenti, alimentando le tensioni tra le due parti.

