Proposta di riforma della sicurezza solleva interrogativi costituzionali sul bilanciamento dei poteri

Questa mattina, alle 10.30, nella sala consiliare di Termoli, si è svolto un incontro che ha attirato l’attenzione di molti. Davanti a un pubblico composto da cittadini e rappresentanti politici, è stato presentato ufficialmente il fronte che si oppone alla riforma della giustizia proposta dal ministro Nordio. L’atmosfera era tesa, con molti che hanno espresso preoccupazioni sui possibili effetti sulla Costituzione e sui poteri dello Stato. La discussione si è concentrata sui rischi di squilibrio tra le istituzioni, mentre le opposizioni chiedono di rived

Il 3 febbraio 2026, alle 10.30 precise, nella sala consiliare del Comune di Termoli, un'atmosfera densa di tensione politica e civile ha accolto il lancio ufficiale del fronte oppositore alla riforma della giustizia proposta dal Guardasigilli Roberto Nordio. Non si trattava di un comizio, né di un dibattito accademico: era un'azione di battaglia per la Costituzione, con un'arma semplice ma potente: il no. Il Comitato per il No alla riforma, nato dalla convergenza di sindacati, associazioni, magistrati, docenti universitari e politici, ha scelto il Molise – regione di confine tra tradizione e innovazione – come palcoscenico per una mobilitazione che potrebbe rivelarsi decisiva per il futuro del sistema giudiziario italiano.

