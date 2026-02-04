Pronta a riaprire parzialmente la SR88 tra Contrada e Avellino dopo la frana

Giovedì 8 febbraio la SR88 tra Contrada e Avellino riapre parzialmente al traffico. Dopo settimane di lavori di messa in sicurezza, la strada torna percorribile, anche se solo in parte, a causa del movimento franoso che aveva bloccato la zona. Le autorità hanno deciso di intervenire subito per ripristinare la viabilità e permettere il passaggio senza rischi eccessivi.

Giovedì 8 febbraio, la strada di collegamento tra Contrada e Avellino, lungo la SR88, riaprirà parzialmente al traffico, a seguito dei lavori di messa in sicurezza a causa di un movimento franoso che aveva interessato la zona nelle scorse settimane. La riapertura avverrà su una sola corsia e sarà regolata da un sistema di semafori e segnaletica, per garantire la sicurezza degli utenti. I lavori per il ripristino completo dell’arteria continuano, con l'impresa incaricata e i tecnici della Provincia impegnati nell'installazione degli impianti semaforici necessari per il corretto svolgimento della circolazione.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Questa mattina, i lavori di messa in sicurezza sulla SR 88 tra Contrada e Avellino sono quasi conclusi.

La Provincia di Avellino ha annunciato la chiusura temporanea di un tratto della ex Strada Regionale 88 tra Contrada e Avellino, a causa di una frana.

