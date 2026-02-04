Pronostico Inter-Torino | la trappola delle riserve a San Siro

Questa sera alle 21:00 a San Siro si gioca la partita tra Inter e Torino, valida per i quarti di finale di Coppa Italia. L’Inter, che punta a proseguire il cammino in coppa, potrebbe incontrare qualche difficoltà, visto che la squadra potrebbe schierare molte riserve. Il Torino, invece, arriva con entusiasmo e cerca di sorprendere i nerazzurri. La gara si presenta aperta, anche se l’Inter parte leggermente favorita. I tifosi sono curiosi di vedere come si comporteranno le seconde linee e se il Torino riuscirà a mettere in difficoltà la

Inter-Torino è una partita valida per i quarti di finale di Coppa Italia e si gioca mercoledì alle 21:00: notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. Tra gli obiettivi stagionali dell’ Inter c’è anche la Coppa Italia, trofeo che i nerazzurri hanno sollevato l’ultima volta nel 2023 a Roma dopo aver battuto in finale la Fiorentina. Se a maggio dovessero riuscire a ripetersi nella Capitale andrebbero in “doppia cifra”, visto che sarebbe il loro decimo trionfo nella manifestazione. Lautaro Martinez e compagni hanno esordito in quest’edizione lo scorso dicembre, asfaltando il Venezia, formazione che milita in Serie B: nonostante un undici composto quasi totalmente da riserve fu una partita senza storia, con i lagunari travolti 5-1 a San Siro. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Inter-Torino: la “trappola” delle riserve a San Siro Approfondimenti su Inter Torino San Siro, quali squadre hanno utilizzato San Siro? Juve e Atalanta protagoniste oltre a Milan e Inter Perché l’Inter non giocherà i quarti di Coppa Italia a San Siro: contro Torino o Roma a Monza Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Inter Torino Argomenti discussi: Inter-Torino pronostico e quote: la chicca dell'esperto; Pronostico Inter-Torino quote analisi quarti di finale Coppa Italia; Inter-Torino (Coppa Italia): orario, dove vederla in TV e pronostico; Pronostico Inter-Torino: la goleada del campionato potrebbe condizionare il match. Inter-Torino, il pronostico: in palio c'è un posto in semifinalePronostico Inter-Torino quote analisi statistiche precedenti quarti finale Coppa Italia in programma a Monza mercoledì 4 febbraio alle ore 21 ... gazzetta.it Pronostico Inter-Torino, chi sarà la prima semifinalista?La Coppa Italia torna protagonista: mercoledì all'U-Power Stadium di Monza va in scena il primo quarto di finale, con Inter e Torino che si. tuttomercatoweb.com F.t. Cremonese - INTER 0 - 2 Bella Inter che rispetta il pronostico e batte una buona Cremonese combattiva fino all'ultimo minuto. Decima vittoria nelle ultime undici partite. Peccato per l'episodio del petardo: gesto vile e ignorante. INTER - Il Muro Nerazzurro - - facebook.com facebook Caressa e Zazzaroni: “I pronostici di Cremonese-Inter e Bologna-Milan”. “Già vedo il gol di…” x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.