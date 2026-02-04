La partita tra Al Okhdood e Al Hilal si avvicina e i tifosi sono in trepidazione. Dopo tre pareggi consecutivi, la squadra di Inzaghi cerca una svolta, ma la domanda che circola è: cosa farà l’allenatore? La sfida di questa ventesima giornata della Saudi Pro League si preannuncia importante per entrambe le squadre.

Al Okhdood-Al Hilal è una partita valida per la ventesima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla Tre pareggi di fila e la sensazione che qualcosa si sia rotto. Sì, è arrivato tra gli altri pure Benzema nel mercato invernale, ma la strada verso il titolo dell’Al Hilal si è complicata. E cominciano a piovere le prime critiche sul lavoro di Simone Inzaghi. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Che fa adesso il tecnico? No, non ha altre soluzioni o un’altra strada da prendere. Deve per forza vincere questa partita per cercare di rimanere in testa alla classifica. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Al Okhdood-Al Hilal: Inzaghi, che fai?

L'incontro tra Al Kholood e Al Hilal, valido per l'undicesima giornata della Saudi Pro League, vede l'Al Hilal di Simone Inzaghi impegnata nella corsa alle prime posizioni.

L'incontro tra Al Hilal e Al Nassr, valido per la quattordicesima giornata della Saudi Pro League, rappresenta un appuntamento importante per la corsa al titolo.

