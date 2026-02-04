Cristiano Ronaldo torna in campo questa sera nella sfida tra Al Nassr e Al Ittihad, valida per la ventesima giornata della Saudi Pro League. Dopo aver saltato l’ultima partita in protesta, il portoghese dovrebbe rientrare titolare, dando una spinta importante ai suoi. La partita si presenta complicata per l’Al Nassr, ma con Ronaldo in campo, le chance di vincere aumentano. Si attendono comunque novità sulle formazioni, mentre i tifosi sono già in fibrillazione per vedere il ritorno del loro idolo.

Al Nassr-Al-Ittihad è una partita valida per la ventesima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla Dopo la polemica della scorsa settimana, quando ha deciso di rimanere fuori in protesta con il calciomercato, Cristiano Ronaldo, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe tornare a giocare in questo match complicato per l'Al Nassr, in casa contro l'Al-Ittihad. Anche perché la classifica si è sensibilmente accorciata e, un solo punto, al momento, dividono i gialloneri dalla testa della classifica occupata dall'Al Hilal di Inzaghi.

© Ilveggente.it - Pronostico Al Nassr-Al-Ittihad: rientra Ronaldo e fanno 6

L'incontro tra Al Nassr e Al Taawon, valido per la diciassettesima giornata della Saudi Pro League, rappresenta un momento importante per entrambe le squadre.

Nella sfida tra Al Hilal e Al Nassr, Inzaghi si impone 3-1 su Ronaldo in un incontro ricco di tensioni.

