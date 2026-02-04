Al Nassr e Al Ittihad si preparano a sfidarsi nella ventesima giornata della Saudi Pro League. Dopo aver saltato l’ultimo match in polemica con il calciomercato, Cristiano Ronaldo dovrebbe tornare in campo, portando entusiasmo tra i tifosi dell’Al Nassr. La partita si gioca in casa per la squadra di Ronaldo, che punta a mettere in tasca i tre punti contro un avversario forte. La presenza del portoghese può fare la differenza e aumentare le chance di vittoria per l’Al Nassr.

Al Nassr-Al-Ittihad è una partita valida per la ventesima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla Dopo la polemica della scorsa settimana, quando ha deciso di rimanere fuori in protesta con il calciomercato, Cristiano Ronaldo, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe tornare a giocare in questo match complicato per l’Al Nassr, in casa contro l’Al-Ittihad. Pronostico Al Nassr-Al-Ittihad: rientra Ronaldo e fanno 6 (AnsaFoto) – Ilveggente.it Anche perché la classifica si è sensibilmente accorciata e, un solo punto, al momento, dividono i gialloneri dalla testa della classifica occupata dall’Al Hilal di Inzaghi. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Al Nassr-Al Ittihad: rientra Ronaldo e fanno 6

