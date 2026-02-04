Promozione L’Invictasauro cerca punti preziosi

Questa sera alle 21, l’Invictasauro torna in campo per una partita importante. La squadra affronta in trasferta i padroni di casa del Saline, che sono penultimi in classifica. L’obiettivo è vincere e conquistare punti preziosi in una gara valida come recupero della diciannovesima giornata del girone B di Promozione.

Oggi alle 21, nella gara di recupero della diciannovesima giornata del girone B di Promozione, sul terreno di gioco del Solvay di Ponteginori, l’ Invictasauro sfiderà i padroni di casa del Saline, terzultimi. La sfida fu rinviata dieci giorni fa a causa del campo impraticabile. Partita di grande importanza nella lotta per la salvezza, soprattutto in chiave playout. I grossetani arrivano carichi e rinfrancati dalla bella vittoria conseguita nel derby grossetano casalingo con l’Atletico Maremma, coi ragazzi di mister Federico Angelini che cercheranno di ripetersi. La squadra livornese invece nell’ultimo turno è riuscita a cogliere un bel pari senza reti all’Ottorino Vezzosi con l’Orbetello. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

In seguito alla recente sconfitta casalinga contro l’Orbetello, Michele Cinelli è stato sollevato dall’incarico di allenatore dell’Invictasauro.

