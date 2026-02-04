Programma triennale lavori pubblici approvato dal Consorzio Asi | investimenti previsti fino al 2026

Il Consorzio Asi di Brindisi ha approvato il nuovo piano triennale per i lavori pubblici fino al 2026. L’assemblea si è svolta il 4 febbraio nel centro della città, con l’obiettivo di rilanciare le infrastrutture e attirare investimenti. Ora si aspetta di vedere come verranno utilizzati i fondi e quali progetti prenderanno il via.

**Un programma triennale per lo sviluppo delle infrastrutture: il Consorzio Asi approva l’investimento per i lavori pubblici 2026–2028** Nella sala assembleare del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Brindisi, in pieno centro della città, si è tenuta l’assemblea generale ordinaria del 4 febbraio 2026. Con il presidente Franco Gentile alla guida, l’assemblea è andata a votare l’approvazione del programma triennale dei lavori pubblici per il periodo 2026–2028. Le decisioni sono state prese a unanimità, insieme a quelle relative ai piani economici e finanziari per l’anno in corso. La scena era particolarmente significativa: la sala, ormai ristrutturata, era stata intitolata a Francesco Arina, ex sindaco di Brindisi, e segretario generale del Consorzio per il Porto e per l’Area di Sviluppo Industriale del comune, nel periodo 1958–1984. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Questa mattina a Brindisi si è riunita l’assemblea generale del Consorzio Asi, convocata dal presidente Franco Gentile.

Il piano triennale degli investimenti 2026 di Osimo prevede quasi 10 milioni di euro destinati a nuove opere pubbliche.

