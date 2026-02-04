Dopo sei mesi di lavoro, il progetto pilota di accessibilità digitale per persone non vedenti si è ufficialmente concluso. In collaborazione con il Ministero della Pubblica Amministrazione e tre enti regionali, il progetto ha ottenuto risultati oltre ogni aspettativa, migliorando concretamente l’esperienza degli utenti con disabilità visiva.

Il progetto pilota di accessibilità digitale per persone non vedenti, avviato sei mesi fa in collaborazione con il Ministero della Pubblica Amministrazione e tre grandi enti regionali, si è concluso con risultati che superano ogni aspettativa. A Roma, nel palazzo del Viminale, dove si è tenuta la conferenza di chiusura, il silenzio è stato rotto da applausi soffocati, non per la solennità dell’evento, ma per l’emozione di chi ha visto finalmente realizzarsi un obiettivo che sembrava lontano anni luce. Il 15 aprile, alle 10.30, in una sala affollata di esperti, tecnici, utenti finali e rappresentanti delle associazioni, è stato presentato il bilancio finale: il 94% dei servizi digitali testati – tra portali istituzionali, app per la richiesta di certificati e piattaforme per l’iscrizione ai corsi di formazione – è ora pienamente fruibile da chi non vede, grazie a interfacce ottimizzate per screen reader, navigazione a comando vocale e strumenti di back tattile integrati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Progetto di accessibilità digitale concluso con successo per utenti non vedenti

Approfondimenti su Accessibilità Digitale

Ultime notizie su Accessibilità Digitale

Argomenti discussi: Universal Design, accessibilità per tutti in ogni progetto; Perché l’accessibilità digitale è fondamentale per il futuro dell’e-commerce; Milano Cortina 2026: gli interventi di accessibilità per spettatori disabili a Olimpiadi e Paralimpiadi; L’accessibilità culturale è ancora lontana? Un caso di studio dalla Puglia.

