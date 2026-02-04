Profilo fake del sindaco per la nuova truffa online | Non accettate nessuna richiesta

Un messaggio proveniente da un profilo falso del sindaco di Villa Literno, Valerio Di Fraia, sta circolando in queste ore. Nel messaggio, si invita la gente a unirsi a un gruppo WhatsApp sugli investimenti finanziari, ma il sindaco avverte: “Non accettate nessuna richiesta”. Si tratta di una truffa online, e le autorità avvisano i cittadini di fare attenzione.

Un messaggio che invita a partecipare a un presunto gruppo WhatsApp sugli investimenti finanziari sta circolando in queste ore, inviato da un profilo che si spaccia per il sindaco di Villa Literno, Valerio Di Fraia. Si tratta però di un falso. A denunciarlo è lo stesso primo cittadino attraverso i suoi canali social ufficiali. Il profilo fake è stato creato con una lieve modifica del nome — “sindacoo” anziché “sindaco” — e utilizza la foto della fascia tricolore liternese, facendo leva sulla distrazione degli utenti per indurli ad accettare richieste di amicizia e messaggi fraudolenti. “Un profilo che riporta una dicitura identica a quella del mio profilo ufficiale sta inviando richieste di amicizia ai contatti della pagina – avverte Di Fraia –.🔗 Leggi su Casertanews.it

Se sospetti che un profilo social apparentemente del sindaco sia falso, segnalarlo alla piattaforma è importante.

