Profilo Facebook falso di Elena Buscemi | Attacco collegato al mio post sull’Ice

Un profilo Facebook falso con il nome di Elena Buscemi ha fatto circolare un messaggio che riguarda il suo post sull’Ice. La presidente del Consiglio Comunale di Milano ha subito segnalato l’accaduto e sta indagando per capire chi ci sia dietro questa truffa online. Nel frattempo, gli inquirenti stanno verificando se ci siano collegamenti con altre azioni di hacking o di attacchi informatici contro esponenti pubblici.

Milano, 4 febbraio 2026 – Furto d'identità social per la presidente del Consiglio Comunale di Milano, Elena Buscemi. Nella mattinata di oggi, mercoledì 4 febbraio, Buscemi ha segnalato la creazione di un profilo Facebook falso che utilizza impropriamente il suo nome e la sua immagine, con un foto profilo mentre indossa l'abito utilizzato per la cerimonia degl i Ambrogini d'oro del 2024, realizzato in base a un bozzetto della maison Finzi conservato alla Biblioteca Braidense e rimasto incompiuto per oltre 80 anni a causa delle leggi razziali che cancellarono la casa di moda ebraica. "Non credo sia un caso che il tutto sia accaduto dopo un attacco di insulti di tre giorni fa a seguito di un post sull'Ice.

