Professore cieco escluso dalla gita Jacopo Lilli partirà con i suoi studenti

A poche settimane dalla partenza per Dublino, il professore di inglese non vedente, Jacopo Lilli, è stato incluso all’ultimo momento nella gita con i suoi studenti. Originariamente escluso, Lilli potrà finalmente partire con la classe, dopo una decisione presa in extremis.

Sul volo per Dublino, con la sua classe dell'istituto Russel Newton di Scandicci (Firenze), ci sarà anche Jacopo Lilli. Il professore d'inglese, non vedente, è stato inserito nuovamente dalla dirigente scolastica nell'elenco delle persone che partiranno per la gita dopo essere stato depennato perché - questa la versione del docente 40enne - non ritenuto "in grado di garantire la vigilanza sugli studenti all'estero"., Una riapertura, dopo il polverone mediatico, ma pur sempre una soluzione di metà strada quella che il professore è riuscito a strappare all'istituto Newton, anche grazie all'aiuto del direttore dell'Ufficio scolastico regionale Luciano Tagliaferri. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Jacopo Lilli, il professore della 3ªV dell’istituto Russel Newton di Scandicci, potrà finalmente accompagnare gli studenti in viaggio a Dublino.

La scuola di Scandicci ha deciso di escludere Jacopo Lilli, il professore di inglese non vedente, dal viaggio in Irlanda.

Professore escluso dalla gita perché cieco, c’è il lieto fine: Jacopo Lilli potrà accompagnare gli studenti (come consulente)La svolta: l’insegnante dell’istituto Russel Newton di Scandicci è stato convocato dal direttore dell’ufficio scolastico regionale. La lettera alla dirigente scolastica, soddisfazione dell’insegnante: ... lanazione.it

Firenze, il caso del professore escluso dal viaggio di istruzione perché ciecoIl caso del docente di inglese escluso dal viaggio d'istruzione in Irlanda perché cieco, sollevato dal Corriere Fiorentino, ha fatto parlare di sé. notizie.it

Fanpage.it. . "La disabilità non può essere messa davanti la persona" Il professore di inglese Jacopo Lilli è escluso dal viaggio di istruzione in Irlanda perché non vedente e per questo non capace di sorvegliare . "Capisco la prudenza della preside, ma si scon - facebook.com facebook

Jacopo Lilli, il prof escluso dalla gita in Irlanda perché cieco. La preside si difende: “Atto di responsabilità” #Firenze x.com