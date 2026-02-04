Processo per morte di bambina in piscina | accusati madre e bagnino dopo incidente in zona ricreativa

Il 18 marzo si apre a Imola un processo che ha già fatto molto parlare. La madre di Arkea Pepa, la bambina di cinque anni morta annegata nella piscina dell’hotel Molino Rosso lo scorso luglio, e il bagnino di turno, un giovane di ventidue anni di Giulianova, saranno davanti al giudice. Sono accusati di omicidio colposo. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti, e ora si aspetta di capire cosa sia successo realmente quella sera.

Il 18 marzo prossimo, nella sala del tribunale di Imola, si aprirà un processo che ha già scosso il paese: la madre di Arkea Pepa, la bimba di cinque anni morta annegata nella piscina dell'hotel Molino Rosso il 24 luglio 2024, e il bagnino di turno, un giovane di ventidue anni originario di Giulianova, dovranno rispondere davanti al giudice di omicidio colposo. Il rinvio a giudizio, deciso dal giudice dell'udienza preliminare Roberta Malavasi su richiesta del pubblico ministero Marco Forte, conclude un'inchiesta durata oltre un anno e mezzo, condotta dai carabinieri con il coordinamento del pm.

