Processo per la morte del bambino Gioele | l’udienza preliminare si svolge a Sassari

Sassari, 4 febbraio 2026. Questa mattina alle 10.30 si è aperto il processo sulla morte di Gioele Putzu, il bambino di dieci anni morto nel settembre del 2024 durante il crollo di una porta nel campo sportivo di Ozieri. L’udienza si tiene nel tribunale di Sassari, dove si cerca di fare luce su una tragedia che ha sconvolto tutta la Sardegna. Gli imputati, tra cui la cooperativa che gestiva il campo, sono chiamati a rispondere di eventuali responsabilità. La vicenda ha riacceso

Sassari, 4 febbraio 2026. Alle 10.30 di questa mattina, nel tribunale di Sassari, si è aperta l’udienza preliminare che getta luce su una delle tragedie più dolorose della Sardegna recente: la morte di Gioele Putzu, il bambino di dieci anni che, nel settembre del 2024, perse la vita sotto il crollo di una porta del campo sportivo di Ozieri, gestito da una cooperativa che, secondo l’accusa, non aveva alcun titolo legale per farlo. Il banco degli imputati è occupato dal legale rappresentante della società che, per anni, ha gestito l’impianto senza autorizzazione formale, né contratti in corso con il Comune. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Processo per la morte del bambino Gioele: l’udienza preliminare si svolge a Sassari Approfondimenti su Gioele Putzu Caso Maradona, oggi l’udienza preliminare in vista della ripresa del processo a marzo 2026 Giugliano, processo politica e camorra: oggi udienza preliminare Oggi a Giugliano si svolge l'udienza preliminare nel procedimento che coinvolge politica e camorra. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Gioele Putzu Argomenti discussi: Precipitò caricando la teleferica: tre a processo per la morte di Margherita Lega. E uno di loro chiede di patteggiare; Processo per la morte di Denis Bergamini, respinte le eccezioni sollevate in Appello dall'ex fidanzata Isabella Internò; Italia: al via il processo per il naufragio di Cutro; Morto in canoa, i medici non vanno a processo: Il rischio ipotermia di Demattei era evidente, non avevano l'obbligo di comunicarlo. Condanna e assoluzione nel processo per la morte dell’operaio Daniele AngelettiIl Tribunale di Latina condanna a 2 anni Salvatore Meo, datore di lavoro della vittima, e assolve Giuseppe Bardari, amministratore della Ittella Italy, per l’incidente sul lavoro del 18 gennaio 2018 ... latinaoggi.eu Riparte Un giorno in pretura con lo speciale dedicato al processo per la morte di Giulio RegeniA dieci anni dalla scomparsa, la trasmissione di Roberta Petrelluzzi ricostruisce tutte le tappe: dal sequestro in Egitto fino alla morte. Ancora senza colepevoli ... iodonna.it Con la sua morte si estingue il processo: la Procura valuta se aprire un’inchiesta sul suicidio in carcere - facebook.com facebook Luigi Mangione non potrà essere condannato a morte nel processo federale in cui è imputato x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.