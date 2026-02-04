Primario del Sant'Eugenio vendeva pazienti alle cliniche private il giudice | Spregiudicatezza criminale

Il Tribunale del Riesame ha confermato i domiciliari per l’ex primario di Nefrologia del Sant’Eugenio, coinvolto in un caso di sfruttamento e truffa. Secondo i giudici, l’uomo vendeva pazienti alle cliniche private approfittando delle falle del sistema pubblico. Le accuse lo definiscono “spregiudicatezza criminale”. La vicenda ha tenuto banco nelle ultime settimane, con le indagini che hanno portato alla luce un giro di affari illeciti nel reparto.

Il Tribunale del Riesame conferma i domiciliari per l'ex primario di Nefrologia del Sant'Eugenio. Per i giudici sfruttava le carenze del pubblico a suo vantaggio. Primario del Sant'Eugenio arrestato: s'indaga sui pazienti mandati nelle cliniche private e su morti sospette Il primario del Sant'Eugenio è stato arrestato nell'ambito di un'indagine su presunte irregolarità nel trasferimento dei pazienti, coinvolti in centri di dialisi privati. Primario del Sant'Eugenio arrestato: 700mila euro per favorire cliniche private, minacce a chi non pagava Sant'Eugenio, parenti al freddo davanti al pronto soccorso: Ore senza notizie Conferma dei domiciliari a Roberto Palumbo: Spregiudicatezza criminale. Le motivazioni del riesame sul primario I gatti della signora Augusta: storie di cura e Slow Medicine Cancro del colon-retto, dalla prevenzione alla ricerca: la dottoressa Valeria D'Ovidio informa. Primario del Sant'Eugenio vendeva pazienti alle cliniche private, il giudice: Spregiudicatezza criminale Il Tribunale del Riesame conferma i domiciliari per l'ex primario di Nefrologia del Sant'Eugenio. Per i giudici sfruttava le carenze del pubblico a suo vantaggio. Sant'Eugenio, il Tribunale del Riesame: Sistema Palumbo basato su dialisi e rimborsi al privato Il Riesame conferma i domiciliari al primario Palumbo: presunti favori su pazienti dializzati e vantaggi al privato accreditato

