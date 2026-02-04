Non vuoi nessuno è il titolo del nuovo singolo di prima stanza a destra prodotto con Dardust. Esce il 6 febbraio, in radio e su tutte le piattaforme digitali, tu non vuoi nessuno, il nuovo singolo di prima stanza a destra prodotto con Dardust, che anticipa La ragazza che suonava il piano, il secondo EP del giovane produttore napoletano, in uscita il 6 marzo per Sugar Music in digitale e in cd. Con precisione chirurgica, prima stanza a destra racconta di una relazione sbilanciata e di un’ossessione affettiva, sostenuta per contrasto da un synth-pop luminoso e arioso, che cresce per stratificazione, in cui il dolore non viene compresso, ma lasciato respirare. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Prima stanza a destra, il nuovo singolo è Tu non vuoi nessuno

Approfondimenti su Prima Stanza A Destra

Prima stanza a destra presenta il suo nuovo singolo,

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Prima stanza a destra - DIMMI CHE PROVI QUELLO CHE PROVO IO (Testo/Lyrics)

Ultime notizie su Prima Stanza A Destra

Argomenti discussi: De.Stradis live a Murmuré: un viaggio creativo nel mare del Salento; La rabbia di Senza Cri dopo l'esibizione ad Amici: Commento becero. Io e Nicolò Filippucci siamo due persone diverse che si stimano; Concerti 2026 in Italia: calendario completo con tutte le date e i cantanti [Aggiornato 31 gennaio 2026]; Thirty Seconds to Mars celebrano i 20 anni di A Beautiful Lie con nuove edizioni CD e vinile.

prima stanza a destra va in tour nei clubDopo il debutto nei festival estivi, al MI AMI, La Prima Estate e Locus Festival, e le aperture a due artisti come James Blake a Torino e Fred Again nella sua Napoli, in piazza del Plebiscito, e a ... rockol.it

Concerti Prima stanza a destra: Info e Biglietti del Tour 2025/2026Concerti Prima stanza a destra: di seguito trovi l'elenco di tutte le prossime date del Tour 2025/2026. Trova i biglietti per i concerti su Rockol.it. Nessun evento trovato. rockol.it

. Prima periferia lucchese, voglia di pesce. La Stanza del Gusto. Il ristorante custodisce un’anima autentica e un sapore tutto suo. L’ambiente Bianco pastello e accogliente, una piccola stanza piena di sorrisi, piatti di pe facebook