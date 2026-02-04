La prima pagina di Tuttosport di oggi mette in evidenza il Milan che si prepara a sognare lo scudetto. Nel mirino ci sono i nuovi acquisti Loftus-Cheek, Nkunku e Rabiot, che promettono di portare energia e qualità alla squadra. I tifosi sono già in fermento, sperando che questa squadra possa fare davvero la differenza nel campionato.

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 4 febbraio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'annuncio imminente del rinnovo del contratto di Kenan Yildiz con la Juventus. Un accordo, fino al 30 giugno 2030, da 6 milioni di euro netti a stagione. Intanto, mentre la Juve sogna Victor Osimhen per la prossima stagione (con Randal Kolo Muani e Jean-Philippe Mateta idee ancora vive), alla Continassa si è rivisto Dušan Vlahovic: il suo rientro è previsto a marzo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Prima pagina Tuttosport: “Loftus-Cheek, Nkunku, Rabiot: Milan, show da Scudetto”

Approfondimenti su Loftus Cheek Nkunku Rabiot

Nella prima pagina di Tuttosport di oggi, domenica 11 gennaio 2026, si parla del calciomercato del Milan.

Il Milan conquista Bologna con un netto 3-0.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Loftus Cheek Nkunku Rabiot

Argomenti discussi: Milan, operazione rinnovi: Loftus-Cheek scalpita, per Maignan c'è l'ultimo ostacolo. E Modric...; Milan, Allegri è l’anti Inter: 3-0 a Bologna con super Rabiot. La nuova classifica di Serie A; Pagelle Roma-Milan: con Ghilardi non si passa, Modric spazza e inventa. Soulé, Dybala e Allegri…; Prima pagina Tuttosport: Milan, da Pulisic a Modric: rinnovi big. Nuovi contratti per i giocatori chiave.

L'apertura di Tuttosport è sul rinnovo di Yildiz fino al 2030: Juve, è l'ora! Annuncio imminenteLa Juventus e Kenan Yildiz si avvicinano al rinnovo di contratto, come conferma quest'oggi Tuttosport nel titolo di apertura della sua prima pagina:. tuttomercatoweb.com

Tuttosport in prima pagina sul Milan: Da Pulisic a Modric: rinnovi bigTuttosport in edicola questa mattina titola così in prima pagina sul Milan: Da Pulisic a Modric: rinnovi big. In casa rossonera le prossime settimane e i prossimi mesi ... milannews.it

Loftus-Cheek, Nkunku e Rabiot affondano Italiano: i rossoneri a -5 dalla capolista - facebook.com facebook

. @acmilan ,Allegri: “Loftus Cheek e Nkunku hanno fatto bene. Dobbiamo ancora recuperare Leao e Pulisic, speriamo di riaverli per la trasferta di Pisa”. x.com