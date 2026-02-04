Oggi il prezzo del gas all’ingrosso si aggira intorno a 0,382 euro per metro cubo. Il valore del PSV si mantiene stabile rispetto alle ultime settimane, senza grandi variazioni. Si tratta di un dato importante per chi compra energia e per i fornitori, che monitorano costantemente queste cifre.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi, 04 Febbraio 2026, si attesta a circa 0,382 €Smc. Questo dato deriva dalla conversione del prezzo medio giornaliero di 40,69 euroMWh, utilizzando il coefficiente standard di conversione (1 MWh? 10,7 Smc). Negli ultimi giorni, il prezzo del gas al Punto di Scambio Virtuale (PSV) ha mostrato una certa stabilità, dopo una fase di volatilità registrata a fine gennaio. Dalla seconda metà di gennaio, i valori hanno oscillato tra 35 e 45 euroMWh (0,327 – 0,420 €Smc), con un picco massimo toccato il 27 Gennaio 2026 (45,62 euroMWh, pari a circa 0,426 €Smc). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Prezzo Gas oggi

Argomenti discussi: Aggiornamento indici PUN luce e PSV gas, Venerdì 30 gennaio 2026; PUN luce e PSV gas 29 gennaio: prezzi in leggero calo; Gas, arrivano i rincari del +10%: ARERA aggiorna il prezzo della materia prima su Gennaio; PUN luce e PSV gas 31 gennaio: prezzi ancora in calo.

Gas, scattano i rincari per i clienti vulnerabiliDopo i forti ribassi del 2025, secondo Arera, il prezzo torna a salire del 10,5% su dicembre, spinto dall’aumento delle quotazioni all’ingrosso e da una ... repubblica.it

Prezzi energia 2026 in aumento: PUN e PSV per famiglie e nuovi costi per le impreseNel 2026 il prezzo dell’energia è in aumento: PUN luce e PSV gas aggiornati e impatto sui costi per le imprese. pmi.it

Oggilagente Oggi la gente conosce il prezzo di tutto tuttoeilvalore eil valore di niente. Oscar Wilde, "Il - facebook.com facebook

MERCATO ELETTRICO Oggi 20/1 picchi di prezzo notevoli in Europa (nella mappa prezzi 16.45-17.00), superano i 350 €/MWh. Inusuali prezzi così elevati in Svezia, Norvegia e Finlandia . Poco vento e freddo (non eccezionale). In Itali x.com