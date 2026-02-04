prezzo gas al metro cubo oggi

Oggi il prezzo del gas al metro cubo cambia di nuovo. Chi vuole capire quanto spenderà questa volta, può consultare l’aggiornamento quotidiano. È un dato importante per chi deve gestire la spesa domestica e non vuole sorprese in bolletta.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente rappresenta un’informazione fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria bolletta e pianificare le spese domestiche. Sapere quanto si paga per ogni metro cubo di gas consumato permette di valutare l’opportunità di cambiare offerta o fornitore e di comprendere meglio le variazioni dei costi energetici che incidono sul bilancio familiare. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 04 Febbraio 2026 è fissato da ARERA in 0,388348 €Smc. A questo si aggiungono costi di trasporto, oneri e imposte, che variano per ogni utente. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

