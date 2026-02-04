In Italia, 18 mila persone hanno firmato una petizione per chiedere un aumento di cinque euro sul prezzo delle sigarette. L’obiettivo è sensibilizzare sull’importanza di prevenire il cancro, specialmente in una giornata dedicata alla lotta contro questa malattia. La campagna si muove proprio nel giorno della Giornata mondiale della prevenzione del cancro, puntando a coinvolgere più cittadini possibili.

Nella Giornata mondiale della prevenzione del cancro, la campagna per aumentare di cinque euro il prezzo delle sigarette. Secondo i dati, il 27% delle diagnosi oncologiche è attribuibile al fumo. Servizio di Lucia Ascione TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Prevenzione oncologica, 18 mila firme contro il fumo

Approfondimenti su Prevenzione Oncologica

Il nuovo poliambulatorio dell’Anvolt si dedica alla prevenzione oncologica, offrendo servizi mirati alla diagnosi precoce e alla tutela della salute.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Prevenzione oncologica, 18 mila firme contro il fumo

Ultime notizie su Prevenzione Oncologica

Argomenti discussi: Giornata mondiale contro il cancro: già 18 mila firme per aumentare il prezzo delle sigarette; Giornata contro il cancro: prevenzione e diagnosi precoce fanno la differenza. Farmacie in prima linea negli screening; Gravidanza dopo un tumore al seno? La ricerca di sì; Giornata mondiale contro il cancro, in Italia 390 mila nuove diagnosi di tumore nel 2025.

Tumori e fumo: già 18 mila firme per aumentare di 5 euro il prezzo delle sigaretteOggi il World Cancer Day. Ogni anno 105 mila diagnosi oncologiche in Italia sono causate dal tabacco. L’appello per arrivare a 50mila firme e presentare una ... repubblica.it

Tumori, 105.000 diagnosi l’anno per il fumo: c’è già l’ok di 18mila italiani per aumentare le sigarette di 5 euroRaggiunto il 35% delle 50.000 firme necessarie per poter presentare la proposta di legge di iniziativa popolare al Parlamento: un risultato importante ma serve un ulteriore sforzo come avvisano da Aio ... ilsole24ore.com

Le opere di Anika Bargossi al Centro di Prevenzione Oncologica di Ravenna per accompagnare i pazienti nel percorso di cura facebook