Presunta sfida tra candelore i Pescivendoli smentiscono | Solo goliardia

I Pescivendoli negano che ci siano state sfide tra le candelore. “Era solo goliardia”, spiegano. I rappresentanti mantengono che le candelore sono legate alla festa di Sant’Agata e che non ci sono stati scontri o competizioni. La scena si è svolta senza tensioni, con alcuni di loro che si sono posizionati vicino alla vara, come dimostrano le foto. Nessuna prova di rivalità, solo allegria tra i partecipanti.

“Che le candelore siano di sant'Agata non vi è dubbio alcuno, lo testimonia il fatto che a due metri dalla vara col sacco vi eravamo almeno tre rappresentanti di cerei. Però enfatizzare certe secolari tradizioni non crediamo sia il modo migliore per risolvere i problemi. Ci teniamo a sottolineare.🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

