La decisione sull’arrivo della Polfer a Saronno resta ancora in forse. Il sottosegretario Nicola Molteni ha detto di essere “moderatamente ottimista”, ma non ha ancora annunciato quando il servizio sarà operativo. Si aspetta ora una risposta definitiva dal Ministero.

Si dovrà ancora attendere per l’arrivo della Polfer a Saronno. "Sono moderatamente ottimista" ha dichiarato il sottosegretario Nicola Molteni, intervenuto in occasione del convegno "Lombardia Grande Terra Mia – Più sicurezza a Saronno" organizzato dal consigliere regionale Emanuele Monti. Prima dell’inizio dei lavori, Molteni ha affrontato il tema del presidio della polizia ferroviaria, una richiesta che a Saronno si protrae da anni. Ha annunciato che l’inserimento del posto Polfer nell’atto ordinativo unico – il documento che stabilisce la distribuzione degli uffici della Polizia di Stato – è in fase avanzata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Presidio Polfer a Saronno. Tocca al Ministero decidere

Approfondimenti su Saronno Polfer

A Sondrio, la Lega risponde al Pd sulla questione del presidio Polfer presso la stazione, dopo la sua riapertura il 1° dicembre e l'approvazione di un Ordine del giorno alla Camera dei Deputati che conferma l'operatività permanente del presidio di polizia ferroviaria.

Secondo fonti sindacali, al Ministero sono in corso interlocuzioni per stabilire la data di apertura delle domande di aggiornamento delle GPS per le supplenze relative agli anni scolastici 202627 e 202728.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Saronno Polfer

Argomenti discussi: Presidio Polfer a Saronno. Tocca al Ministero decidere; Molteni: Presidio Polfer a Saronno sarà nell’atto ordinativo unico. Sono moderatamente ottimista; Piano sicurezza, Fi affonda: Bocciare le proposte e poi copiarle ha fatto perdere tempo prezioso.

Presidio Polfer a Saronno. Tocca al Ministero decidereSi dovrà ancora attendere per l’arrivo della Polfer a Saronno. Sono moderatamente ottimista ha dichiarato il sottosegretario Nicola Molteni, intervenuto in occasione del convegno Lombardia Grande T ... ilgiorno.it

Molteni: Presidio Polfer a Saronno sarà nell’atto ordinativo unico. Sono moderatamente ottimistaSARONNO - All'interno dell'atto ordinativo unico ci sarà anche la Polfer di Saronno. Sono moderatamente ottimista. Sono i due passaggi chiave della ... ilsaronno.it

Molteni: “Presidio Polfer a Saronno sarà nell’atto ordinativo unico. Sono moderatamente ottimista” x.com

Condivido la preoccupazione del sindacato Sap sulla carenza di organico della Polfer a presidio dell'area della stazione. Si tratta di un nuovo grido d'allarme sui "disservizi sistemici" causati dalla mancanza di personale. Nel corso del 2025 in due occasioni h - facebook.com facebook