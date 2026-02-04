Preservare la durata della tinta richiede un mix di buone abitudini e prodotti adeguati soprattutto nei giorni successivi alla colorazione

Dopo aver fatto la tinta, bisogna prendersi cura dei capelli con alcune semplici regole. Prima di tutto, evitare di lavarli troppo spesso nei primi giorni, usare prodotti specifici per capelli colorati e cercare di ridurre l’esposizione al sole e al cloro. Questi piccoli accorgimenti aiutano a mantenere il colore più a lungo e a evitare che si sbiadisca troppo in fretta.

Preservare la durata della tinta richiede una combinazione di buone abitudini e prodotti adeguati, soprattutto nei giorni successivi alla colorazione, quando il capello è più vulnerabile. È importante innanzitutto evitare il lavaggio immediato, lasciando trascorrere almeno due giorni affinché i pigmenti si fissino in modo ottimale. L'uso di detergenti specifici per capelli colorati permette di pulire la cute senza impoverire il colore, mentre una riduzione della frequenza dei lavaggi contribuisce a limitare lo sbiadimento progressivo. Anche la temperatura dell'acqua influisce significativamente: l'acqua calda tende ad aprire le cuticole, favorendo la fuoriuscita del colore, mentre temperature più basse aiutano a sigillarlo.

