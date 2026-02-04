Presentato Il Nauticsud 2026 si prevede il raddoppio del salone nautico ad ottobre

Questa mattina è stato presentato il Nauticsud 2026, che potrebbe raddoppiare le dimensioni rispetto alle edizioni passate. L’obiettivo è sottolineare innovazione e sostenibilità, puntando anche a rilanciare il settore nautico, duramente colpito dal calo produttivo degli ultimi due anni. L’evento, programmato per ottobre, si prepara a diventare un punto di riferimento più ampio nel panorama marittimo italiano.

Focus su innovazione, sostenibilità e rilancio del comparto: allo studio il raddoppio dell’evento per contrastare il calo produttivo degli ultimi due anni.. Napoli, 4 febbraio 2026 – Presentato questa mattina, alla Mostra d’Oltremare, la cinquantaduesima edizione del Nauticsud, il salone nautico in programma a Napoli dal 7 al 15 febbraio. Durante la conferenza stampa, che ha illustrato i contenuti di quest’anno del salone nautico, è stata affrontata anche la possibilità del raddoppio della manifestazione per l’anno in corso. Una soluzione, a detta dei relatori, che potrebbe trainare il comparto produttivo campano fuori dalla crisi di fatturato del 25% e della produzione del 35% negli ultimi due anni. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Presentato Il Nauticsud 2026, si prevede il raddoppio del salone nautico ad ottobre Approfondimenti su Nauticsud 2026 Dal Salone di Roma al Nauticsud, il diportismo riparte da Napoli: appuntamento a febbraio Il diportismo torna protagonista a Napoli con l’appuntamento di febbraio, segnando la ripresa del settore dopo il Salone Nautico di Roma. Napoli, weekend conclusivo per il salone nautico Navigare La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Nauticsud 2026 Argomenti discussi: Cantiere Mimì presenta nove modelli e materiali bio-based al Nauticsud 2026; NAUTICA, eventi. Napoli: Nauticsud 2026; Cresce l'attesa per il 52° Nauticsud in programma da sabato 7 a domenica 15 febbraio alla Mostra d'Oltremare; Saloni nautici 2026: il calendario nazionale e internazionale aggiornato. Nauticsud 2026, si prevede il raddoppio del salone nautico ad ottobrePresentato questa mattina, alla Mostra d'Oltremare, la cinquantaduesima edizione del Nauticsud, il salone nautico in programma a Napoli dal 7 al 15 febbraio. (ANSA) ... ansa.it Napoli, presentato il Nauticsud 2026Si lavora al raddoppio dell’appuntamento per il 2026 ad ottobre Riceviamo e pubblichiamo. Il Nauticsud a Napoli, giunto alla sua 52ª edizione, inaugurerà il calendario fieristico nazionale dedicato al ... expartibus.it La 52 esima edizione di NauticSud, organizzata da Afina, l’Associazione delle filiera nautica italiana, inizia sabato 7 febbraio e si concludera' domenica 15 febbraio presso i padiglioni della Mostra d’Oltremare. Il salone, sarà presentato ufficialm - facebook.com facebook Cantiere Mimi partecipa a NauticSud 2026 presentando le sue soluzioni navali innovative per il mondo della nautica da diporto. #CantiereMimi #NauticSud2026 #Nautica #Innovazione #SoluzioniNavali x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.