Presentato Il Nauticsud 2026 si prevede il raddoppio del salone nautico ad ottobre 

Da puntomagazine.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina è stato presentato il Nauticsud 2026, che potrebbe raddoppiare le dimensioni rispetto alle edizioni passate. L’obiettivo è sottolineare innovazione e sostenibilità, puntando anche a rilanciare il settore nautico, duramente colpito dal calo produttivo degli ultimi due anni. L’evento, programmato per ottobre, si prepara a diventare un punto di riferimento più ampio nel panorama marittimo italiano.

Focus su innovazione, sostenibilità e rilancio del comparto: allo studio il raddoppio dell’evento per contrastare il calo produttivo degli ultimi due anni.. Napoli, 4 febbraio 2026  – Presentato questa mattina, alla Mostra d’Oltremare, la cinquantaduesima edizione del Nauticsud, il salone nautico in programma a Napoli dal 7 al 15 febbraio. Durante la conferenza stampa, che ha illustrato i contenuti di quest’anno del salone nautico, è stata affrontata anche la possibilità del raddoppio della manifestazione per l’anno in corso. Una soluzione, a detta dei relatori, che potrebbe trainare il comparto produttivo campano fuori dalla crisi di fatturato del 25% e della produzione del 35% negli ultimi due anni. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

presentato il nauticsud 2026 si prevede il raddoppio del salone nautico ad ottobre160

© Puntomagazine.it - Presentato Il Nauticsud 2026, si prevede il raddoppio del salone nautico ad ottobre 

Approfondimenti su Nauticsud 2026

Dal Salone di Roma al Nauticsud, il diportismo riparte da Napoli: appuntamento a febbraio

Il diportismo torna protagonista a Napoli con l’appuntamento di febbraio, segnando la ripresa del settore dopo il Salone Nautico di Roma.

Napoli, weekend conclusivo per il salone nautico Navigare

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Nauticsud 2026

Argomenti discussi: Cantiere Mimì presenta nove modelli e materiali bio-based al Nauticsud 2026; NAUTICA, eventi. Napoli: Nauticsud 2026; Cresce l'attesa per il 52° Nauticsud in programma da sabato 7 a domenica 15 febbraio alla Mostra d'Oltremare; Saloni nautici 2026: il calendario nazionale e internazionale aggiornato.

presentato il nauticsud 2026Nauticsud 2026, si prevede il raddoppio del salone nautico ad ottobrePresentato questa mattina, alla Mostra d'Oltremare, la cinquantaduesima edizione del Nauticsud, il salone nautico in programma a Napoli dal 7 al 15 febbraio. (ANSA) ... ansa.it

Napoli, presentato il Nauticsud 2026Si lavora al raddoppio dell’appuntamento per il 2026 ad ottobre Riceviamo e pubblichiamo. Il Nauticsud a Napoli, giunto alla sua 52ª edizione, inaugurerà il calendario fieristico nazionale dedicato al ... expartibus.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.