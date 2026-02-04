presentato il nauticsud 2026 in programma a napoli dal 7 al 15 febbraio

Questa mattina a Napoli è stato presentato il Nauticsud 2026. La manifestazione si terrà alla Mostra d’Oltremare dal 7 al 15 febbraio. È la 52esima edizione di questo salone nautico, uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati del settore.

Presentato questa mattina, alla Mostra d’Oltremare, la cinquantaduesima edizione del Nauticsud, il salone nautico in programma a Napoli dal 7 al 15 febbraio. Durante la conferenza stampa, che ha illustrato i contenuti di quest’anno del salone nautico, è stata affrontata anche la possibilità del raddoppio della manifestazione per l’anno in corso. Una soluzione, a detta dei relatori, che potrebbe trainare il comparto produttivo campano fuori dalla crisi di fatturato del 25% e della produzione del 35% negli ultimi due anni. Questi gli interventi: Remo Minopoli, presidente Mostra d’Oltremare: “La Mostra d'Oltremare organizza da anni NauticSud un appuntamento imperdibile che apre la stagione fieristica del settore nautico, un settore che in una regione e in una città come la nostra, soprattutto in ottica America's Cup, può fare la differenza". 🔗 Leggi su 2anews.it

Questa mattina alla Mostra d'Oltremare è stato presentato ufficialmente il Nauticsud, la grande fiera nautica di Napoli in programma dal 7 al 15 febbraio.

Il diportismo torna protagonista a Napoli con l’appuntamento di febbraio, segnando la ripresa del settore dopo il Salone Nautico di Roma.

