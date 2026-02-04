Presa a Caserta la banda del colpo all’Atm di Agerola

La banda che ha assaltato l’Atm di Agerola è stata catturata a Caserta. Gli uomini della squadra mobile hanno fermato i sei uomini che avevano messo a segno il colpo. Avevano anche cercato di corrompere un operatore ecologico per ottenere indicazioni sulla fuga. Le indagini sono ancora in corso, ma sembra che i malviventi abbiano pensato a tutto per farla franca.

Tempo di lettura: < 1 minuto Avevano tentato anche di corrompere e avere aiuto da un operatore ecologico per trovare la strada ed essere coperti nella fuga dopo il furto al Bancomat della banca di Credito popolare Agerola. Ma alla fine il loro piano è finito con l’arresto: dopo una giornata a caccia dei ladri tra Monti lattari e costiera amalfitana, i carabinieri hanno firmato a Caserta sei persone ora a disposizione dell’autorità giudiziaria. Come stratagemma per sfuggire alla cattura i ladri avevano utilizzato anche delle tute bianche protettive che erano serviti a non lasciare impronte. Praticamente le stesse in indossate dai carabinieri della sezione Scientifica, quando nelle prime ore della mattinata subito dopo il colpo si sono messi al lavoro per rintracciare elementi utili a ricostruire il loro percorso e arrestarli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

