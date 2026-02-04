Questa mattina a Corno Giovine si è tenuta la tradizionale cerimonia per il patrono San Biagio. Gli studenti con i migliori risultati scolastici hanno ricevuto i premi, poi tutti hanno condiviso un pranzo comunitario. La festa continua a rafforzare il legame tra i cittadini e la loro storia.

Anche quest’anno la celebrazione del patrono San Biagio ha consolidato una tradizione importante per la comunità di Corno Giovine. Nel paese, da poco più di mille abitanti, l’amministrazione comunale ha deciso di non individuare un benemerito (l’ultima benemerenza civica è stata assegnata nel 2017), preferendo concentrare l’attenzione sulle nuove generazioni e sul valore dell’impegno scolastico. La mattinata è iniziata con la messa solenne celebrata nella parrocchiale di San Biagio, alla presenza del sindaco Gianpiero Tansini e del vicesindaco Pietro Bernocchi, insieme a rappresentanti dell’amministrazione e a numerosi cittadini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Premiati gli studenti dal profitto migliore. Poi pranzo comunitario

Questa mattina, il sindaco Filippo Sacchetti e l’assessore Filippo Borghesi hanno premiato gli studenti vincitori del bando in memoria di Caterina Gambuti, riconoscendo il loro impegno e merito nel settore scolastico.

