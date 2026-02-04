Premi al merito per impegno e talento | il calcio del Molise riconosce chi ha portato avanti la passione sul campo

Martedì sera, nella Sala Ricevimenti Coriolis di Ripalimosani, si è tenuta la cerimonia dei premi al merito sportivo. Organizzata dal calcio molisano, la serata ha premiato giocatori, allenatori e dirigenti che hanno dimostrato passione e impegno sul campo. La sala si è riempita di applausi e riconoscimenti per chi ha fatto la differenza in questa stagione.

Martedì 3 febbraio, alle 20.30 precise, il teatro della passione calcistica molisana si è acceso nella Sala Ricevimenti Coriolis di Ripalimosani, un luogo che per una notte ha smesso di essere solo una location per eventi per diventare un tempio del calcio regionale. Non c'erano grandi stadi, né telecamere da palinsesto nazionale, ma c'era qualcosa di più raro: un'atmosfera densa di emozione, di orgoglio e di riconoscenza. La FIGC-LND Molise ha celebrato, con una cerimonia solenne ma intima, i protagonisti della stagione sportiva 20242025, premiando non solo i vincitori dei campionati, ma chi ha portato avanti il calcio con dedizione, spesso senza visibilità, con sacrifici quotidiani.

