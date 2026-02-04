Preghiera della sera 4 Febbraio 2026 | Signore resta con me

La sera del 4 febbraio 2026, tante persone si sono riunite in silenzio per recitare una preghiera speciale. Dopo un mercoledì intenso, hanno chiesto a Dio di restare con loro, di accompagnarli mentre si preparano a dormire. La preghiera, semplice e sincera, serve a riflettere sulla giornata e a affidare le fatiche al Signore, confidando nel suo amore e nella sua protezione. Molti hanno trovato in questo momento di preghiera una pausa di pace prima di chiudere gli occhi.

Invochiamo insieme il Signore al termine di questo mercoledì con una preghiera della sera speciale per meditare sulla giornata, consegnare le fatiche e addormentarsi sotto il Suo sguardo d’amore. O amato San Giuseppe affidiamo a te la nostra preghiera, i nostri desideri, le aspirazioni e le speranze, affinché siano presenti nei tuoi sogni e si possano realizzare per il nostro bene. Dedichiamo pochi minuti del nostro tempo per ringraziare il Signore di quanto di buono o meno buono è successo oggi nella nostra giornata. Allontana, o Dio, ogni turbamento da questa notte che si apre dinanzi a noi. Signore, eccomi. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera della sera 4 Febbraio 2026: “Signore, resta con me” Approfondimenti su Preghiera Della Sera Preghiera della sera 19 Dicembre 2025: “Signore resta con me” Preghiera della sera 4 Gennaio 2026: “Resta con me, si fa sera” Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Divine Mercy for America News & Updates for February 2026 - Pray for Your Country! Grace Abounds! Ultime notizie su Preghiera Della Sera Argomenti discussi: ANGELA BARALDI | AL VIA IL 31 GENNAIO DA GENOVA IL TOUR 3021 LIVE 2026 NEI CLUB ITALIANI; Gli orari di preghiera del Ramadan 2026 degli Emirati Arabi Uniti e il programma completo di digiuno per l’intero mese sono qui; Diocesi: Milano, don Alberto Ravagnani sospende il ministero presbiterale. Mons. Agnesi (vicario generale), occasione di preghiera; Al via sabato 31 gennaio da Genova 3021 LIVE 2026, il nuovo tour di ANGELA BARALDI nei club italiani per presentare dal vivo il suo album 3021. | MEI - Meeting Degli Indipendenti - MEI. Questa sera, la consueta diretta streaming serale con i Vespri NON ci sarà. Unitevi a noi nella preghiera, ovunque vi troviate. #Preghiera #Vespri #Fratiminoriconventuale #SacroConvento facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.